El notario de Isak Andic niega que el empresario le planteara desheredar a su hijo

El notario del fundador de Mango, Isak Andic, tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) - EUROPA PRESS

El psiquiatra de Jonathan Andic asegura que no tenía alteraciones ni de conducta ni de pensamiento

MARTORELL (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El notario de Isak Andic, el fundador de Mango fallecido en diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), ha manifestado que el empresario nunca le hizo una "consulta de posible desheredación" en relación a su hijo, Jonathan Andic, y que tampoco se planteó esta posibilidad, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Así lo ha explicado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), Raquel Nieto, en el marco de la causa en la que investiga al hijo del empresario, Jonathan Andic, por presunto homicidio.

El notario ha señalado que desde 2015 Isak Andic hacía un testamento anual que siempre respondía a la misma lógica: un "permanente reequilibrio para mantener la equidad" en el reparto de la herencia entre sus 3 hijos, de forma que si les había hecho alguna donación se la restaba en la modificación del siguiente testamento.

Así lo cumplió con su hijo Jonathan, según las fuentes consultadas, que señalan que le hizo hasta dos donaciones en vida, un importe que después restó de su parte correspondiente de la herencia.

Sobre la posible creación de una fundación con fines benéficos, el notario ha asegurado que Isak Andic ya se lo planteó en 2020, pero que no se llegó a constituir.

El notario ha declarado como testigo a petición de la defensa de Jonathan Andic, pues estaba al corriente de los testamentos que otorgaba anualmente el fundador de Mango, forma y modo en la que se defendían sus contenidos y aspectos que periódicamente se modificaban, así como los profesionales que intervenían y facilitaban los datos patrimoniales a contemplar.

PERSONAL Y PSIQUIATRA

También ha declarado en calidad de testigo el jefe de servicios y de personal de la familia Andic desde 1983, que el 23 de diciembre de 2024 ya relató ante los Mossos d'Esquadra que no le constaba "ningún detalle relevante en ningún momento de una mala relación" entre padre e hijo.

En su declaración en comisaría aseguró que en ningún momento presenció "ningún tipo de violencia física y/o verbal" de Jonathan Andic hacia su padre o hacia terceras personas.

Este lunes se ha ratificado en su declaración y ha señalado que ambos tenían la relación propia de un padre y un hijo, que era "buena", y que Isak Andic nunca tuvo guardaespaldas.

Por último, ha declarado un psiquiatra que atendió a Jonathan Andic en 7 ocasiones en 2021, que ha señalado que presentaba un cuadro diagnóstico con dificultad moderada "sin alteración en la conducta ni en el pensamiento".