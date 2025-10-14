Los notarios ofrecen un servicio gratuito de ayuda a los afectados por el temporal en Tarragona

Una mujer observa el motor de un coche lleno de barro en La Ràpita (Tarragona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Notariado y el Col·legi Notarial de Catalunya habilitan un servicio gratuito de ayuda y asesoramiento para todos los afectados de la provincia de Tarragona que han sufrido los efectos del temporal, informan este martes en un comunicado.

En concreto, se ha habilitado una plataforma electrónica, desarrollada por el Centro Tecnológico del Notariado, para que las personas afectadas por el temporal puedan remitir directamente a un notario las fotografías de sus inmuebles o vehículos dañados.

El objetivo es disponer "a la mayor brevedad posible, gratuitamente y de manera telemática", de las actas notariales que acrediten dichos daños.

Con este acceso telemático, ambas instituciones pretenden que todas las personas afectadas por las inundaciones "puedan obtener de una forma rápida y sencilla las actas notariales que necesiten para gestionar las reclamaciones o ayudas por los daños causados por los efectos de la dana Alice".

El acceso a esta plataforma telemática está habilitado en la Sede Electrónica Notarial (portalnotarial.es) y en la página web de inicio del Col·legi Notarial de Catalunya (colegionotarial.org).