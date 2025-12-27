Nou Barris de Barcelona celebrará 2 espectáculos gratis antes de que lleguen los Reyes Magos

El espectáculo en Nou Barris - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito barcelonés de Nou Barris hará dos espectáculos gratuitos de gran formato antes de que lleguen los Reyes Magos: del domingo al martes la Casa de l'Aigua acogerá 'La hora mágica del Rey Baltasar', y del 2 al 4 de enero acampará el séquito real en la sede del Distrito.

'La hora mágica del Rey Baltasar' se podrá visitar de 17 a 19.30: es una experiencia participativa para las familias, con espacios pensados para que el público paseee, como instalaciones de fuego de 'rituales reales', talleres de manualidades y espectáculos de música y danza, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Y del 2 al 4 de enero se hará el VI 'Campamento Real en el Oasis de Nou Barris', ya que el séquito de los Reyes Magos acampará en la sede del Distrito: se podrá visitar sin inscripción previa de 17 a 21.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha destacado la "apuesta decidida por descentralizar la programación navideña y garantizar que llegue a todos los rincones del distrito".

Este año hay actividades de Navidad previstas en los 13 barrios del distrito, muchas de ellas organizadas directamente por el tejido vecinal, al que Marcé agradece "su implicación, creatividad y capacidad de movilización".