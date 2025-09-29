Nueva alerta por las lluvias a los móviles del Montsià y Baix Ebre (Tarragona)

Radar de las lluvias en el sur de Catalunya este lunes por la mañana
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 8:19

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha informado que los móviles de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) han recibido una alerta este lunes a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, han recordado que se ha suspendido toda la actividad educativa en Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias; han pedido evitar los desplazamientos y las actividades en el exterior y no acercarse a zonas inundables.

Esta es la segunda alerta que reciben los teléfonos del Montsià y Baix Ebre en menos de 24 horas, tras la alerta que han recibido este domingo a primera hora de la tarde por el peligro de las lluvias que se produjeron por la tarde y se han alargado durante la noche y la madrugada.

