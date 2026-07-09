Una nueva ola de calor llegará a Catalunya el domingo tras un "respiro" el fin de semana

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El Meteocat prevé una rebaja notable de temperaturas a partir del próximo jueves BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo episodio de calor extremo llegará a Catalunya a partir del domingo y durará, como mínimo, hasta el miércoles, con temperaturas que serán comparables a las que ya se produjeron este miércoles con valores "récord" en diversos municipios catalanes.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves desde el Centre de Comandament Avançat (Cecat) el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, junto con la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que han advertido de algunos de los riesgos que comportan estos valores.

Segalà ha explicado que las temperaturas bajarán un poco este viernes y que el fin de semana será un "respiro" tras la ola de calor, pero que a partir del domingo se producirá un nuevo repunte de los termómetros.

Al preguntársele por una eventual normalización de las temperaturas, el jefe de predicción del Meteocat ha explicado que todavía es pronto, pero las previsiones apuntan que a partir del jueves de la semana que viene los valores se rebajarán notablemente.

MÁS DE 230 ATENCIONES DEL SEM

Por su parte, Solé ha explicado que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realizado más de 230 atenciones a personas que han sufrido alguno de los efectos por el calor.

Así, ha recomendado a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, hidratarse constantemente y tener cuidado durante el baño en playas y piscinas, si bien ha recordado que seguirán en alerta los planes de emergencia Infocat (por el elevado riesgo de incendios) y Procicat (por las altas temperaturas).

RIESGO DE INCENDIOS

La subdirectora ha añadido que durante la tregua de este fin de semana es posible que gradúen un poco la situación respecto al plan Procicat por el calor, pero al estar en una situación "delicada" por el elevado riesgo de incendios, ha indicado que seguirán en emergencia y se valorará de forma diaria.

Solé ha dicho que hay un total de 219 municipios catalanes que tienen activado el nivel 4 del Pla Alfa y ha pedido a la ciudadanía mucha precaución en los entornos forestales.