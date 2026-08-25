La nueva película de Tadeo Jones se estrenará en catalán en 38 salas de cine este miércoles

'Tadeo Jones Y La Lámpara Maravillosa' En Catalán - CONSELLERIA DE CULTURA

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tadeo Jones: La tabla esmeralda' se estrenará este miércoles, 26 de agosto, en su versión en catalán --'Tadeu Jones 3: La taula maragda'-- en 38 de salas de cine, ha informado la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado este martes.

La producción de esta animación cuenta con el apoyo de este departamento, mediante el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), y su doblaje en catalán ha contado con el apoyo de la Conselleria de Política Lingüística, que este año ha apoyado el doblaje o subtítulos de 50 largometrajes.

Se trata de la cuarta entrega de la saga de 'Tadeo Jones', en la que la vida de Tadeo y Sara ha cambiado por completo y ahora son padres de Olimpia, una niña de dos años.

Sin embargo, la Momia no ha encajado nada bien haber dejado de ser el centro de atención y, por eso, cuando Sara encuentra la lámpara maravillosa de Aladino durante un viaje familiar a Londres, la Momia aprovecha la ocasión para pedir a escondidas un deseo: volver al Perú del año 1502, cuando era joven y todo el mundo la quería.

Tadeo y Sara no tendrán más remedio que seguirla hasta el pasado para impedir que altere el curso de la historia y, después, tendrán que encontrar la manera de volver al presente, en una aventura que los llevará desde Perú hasta la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.