La nueva presidenta del PP de Tarragona Maria Mercè Martorell presenta a la ejecutiva provincial

TARRAGONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, presidió el viernes el nuevo comité ejecutivo provincial, donde se presentaron los nuevos miembros "que refuerzan el equipo directivo", informa este sábado el partido en comunicado.

"Mantenemos el equipo que ha permitido en los últimos años tener unos resultados buenísimos en la provincia y lo ampliamos para seguir cumpliendo los objetivos", afirmó junto al secretario general provincial, Rafa Luna, y el coordinador de Acción Territorial José Ángel Alonso.

"Trabajamos con más fuerza todavía y lo tenemos todo a punto para que el presidente Feijóo llegue a La Moncloa cuanto antes mejor", añadió ante los asistentes en el salón de actos de la sede popular provincial.