El nuevo festival Alma tendrá a Anastacia, Chris Isaak, Bastille y Fito Páez en el Poble Espanyol

Concert Studio traslada su festival en los Jardins de Pedralbes

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo festival Alma Festival Jardins Pedralbes, que se celebrará en el Poble Espanyol durante el mes de julio impulsado por la promotora Concert Studio, tendrá en su cartel a Anastacia, Chris Isaak, Bastille, Fito Páez, Soft Cell y Gustavo Santaolalla.

En rueda de prensa este martes, el director del festival, Martín Pérez, ha remarcado que es un "cartel fantástico" que se ha confeccionado en dos semanas, después de no adjudicarse el festival que se realiza en los Jardins de Pedralbes.

El cartel del Alma Festival Jardins Pedralbes, continuador de las diez ediciones del Festival Jardins Pedralbes, se completa con LP, Jacob Collier, los dobles carteles de Zahara y Delaporte, de M Clan y Seguridad Social, y de Goran Bregovic y Balkan Paradise, y el triple para celebrar el 'día del amigo' con Los Palmeras, Chico Trujillo y DJ Guacamayo.

El festival ha resaltado que Isaak hacía años que no actuaba en Barcelona, el "toque diferencial" de la propuesta de Gustavo Santaolalla --compositor entre otras de la banda sonora de 'The last of us'-- y los clásicos Anastacia y Soft Cell.

Pérez ha afirmado que las entradas para los conciertos se pondrán a la venta este jueves, con unos "precios ajustados", y ha remarcado que las actuaciones avanzarán su horario a las 21.15-21.30 horas.

Preguntado por el mantenimiento del nombre de Jardins de Pedralbes para el festival, ha remarcado que se trata de una marca registrada, muy reconocida en el sector y que buscaba que el público fuera consciente del cambio de emplazamiento, y ha considerado que "el nombre es Alma y el apellido Jardins de Pedralbes".

FESTIVAL EN PEDRALBES

Martín Pérez también se ha referido al concurso de adjudicación del festival en los Jardins de Pedralbes, que se adjudicó la promotora Clipper's Live, y ha admitido que tuvo un "enorme disgusto" pero que el nuevo proyecto le ha proporcionado tranquilidad.

Ha afirmado que "ganaron un concurso y perdieron una subasta", al ser los más valorados en el concurso en la propuesta artística pero no alcanzar las cifras en la propuesta económica, y ha remarcado que durante los diez años en Pedralbes han hecho un buen trabajo.

"No sé qué haremos de aquí a tres años", ha dicho Martín Pérez, preguntado por si volverán a presentarse una vez acabe la adjudicación a la nueva promotora del festival en los Jardins de Pedralbes.

Martín Pérez ha señalado que Pedralbes es una marca muy reconocida y de la que se han interesado muchas ciudades para exportar el modelo, y ha dicho que prevé en 2024 comenzar a colaborar en Madrid con un festival.