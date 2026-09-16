Nuevo itinerario accesible en el viñedo de Can Magarola de la Serralada Litoral de Barcelona

Nuevo itinerario al viñedo de Can Magarola - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha instalado un nuevo itinerario accesible en el viñedo testimonial de Can Magarola, situado en el entorno de la masía que acoge la sede del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en Alella (Barcelona).

El nuevo camino, circular y de 150 metros, está adaptado para personas con movilidad reducida y discurre alrededor del sector del viñedo donde se conservan las 29 diferentes variedades de la DO Alella, informa la Diputación en un comunicado este miércoles.

El itinerario, que ha supuesto una inversión de 46.242,27 euros y se ha ejecutado durante 6 semanas, dispone de 1,5 metros de ancho y ha sido diseñado con pendientes suaves inferiores al 3% para cumplir con el Codi d'Accessibilitat de Catalunya en espacios naturales.

La creación de este itinerario representa la primera fase de un proyecto más amplio destinado a consolidar Can Magarola como espacio de referencia para la divulgación de la cultura del vino y del patrimonio agrícola de Alella.

En fases posteriores, está previsto que se incorporen elementos interpretativos y recursos de museización que permitan profundizar en el conocimiento de las variedades de cepas, los procesos de cultivo y la importancia del viñedo en para el paisaje mediterráneo.