El nuevo líder de ERC en Barcelona afirma que se dejarán "la piel" para que Alamany sea alcaldesa

El nuevo presidente de la Federación de ERC en Barcelona, Ricard Farin - ERC

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federació de Barcelona de ERC, Ricard Farin, ha asegurado este sábado que se dejarán "la piel" para que la secretaria general de ERC y candidata a la Alcaldía de la capital, Elisenda Alamany, sea alcaldesa.

Lo ha dicho en su discurso en el Congrés Regional de ERC en Barcelona, donde ha sido proclamado presidente de tras anunciarse este viernes que la candidatura de Farin 'Activem Barcelona' se había impuesto en la votación con el 60,1% de los votos de la militancia, informa el partido en un comunicado.

"Tenemos que volver a ser útiles para la ciudadanía. Tenemos que garantizar poder vivir en una ciudad donde no se nos expulse, con vivienda digna y posibilidad de iniciar nuestro proyecto de vida allí donde queremos", ha defendido.

ELISENDA ALAMANY

Elisenda Alamany ha mostrado su apoyo a la nueva dirección y se ha mostrado convencida de que 2027 será el "momento" de ERC para garantizar, dice, que Barcelona continúe siendo Barcelona.

Además, ha remarcado el compromiso del proyecto de ERC con Barcelona y los 95 años de historia de la formación: "Nuestra Barcelona debe volver a hacer de capital de Catalunya".