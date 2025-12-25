El nuevo 'panot' de Barcelona se prueba en la Gran Via entre paseo de Gràcia y Rambla Catalunya

Lugar donde se está probando - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo 'panot' de pavimento de Barcelona, el 'Panot del s.XXI', se está probando entre un punto céntrico y de paso de la Gran Via entre el paseo de Gràcia y la Rambla Catalunya (lado mar), para evaluarlo en entornos reales de gran afluencia antes de extenderlo por la ciudad sustituyendo los 'panots' tradicionales.

La primera prueba se hizo en marzo en la 'Superilla' del Poblenou, en la calle Almogàvers, donde se consideró positivo el comportamiento de las piezas en resistencia, limpiabilidad, deslizamiento, profundidad de rebaje, estabilidad cromática, drenaje y comportamiento acústico, informa el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un comunicado.

Tiene el mismo diseño que el 'panot' tradicional pero está fabricado con criterios de innovación y sostenibilidad para reducir sustancialmente la huella de carbono e impulsar la economía circular.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha declarado que el nuevo pavimento demuestra que "es posible innovar manteniendo la identidad propia, reduciendo la huella de carbono y mejorando la calidad de vida".

Las piezas tienen una huella ecológica "mucho más baja", usan materiales reciclados, y tienen más duración, reutilización y permeabilidad, para favorecer la gestión sostenible del agua