Un nuevo proyecto llevará las artes escénicas profesionales a municipios catalanes sin teatro

Se hará una prueba piloto en 11 municipios - DANIEL ESCALE - LES ARTS EN MARXA

Lo impulsa Anexa, con apoyo de Generalitat, Diputación de Barcelona y consistorios y patrocina bonÀrea

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo proyecto itinerante Les Arts en Marxa, impulsado por la productora Anexa, llevará las artes escénicas profesionales a municipios catalanes sin infraestructura teatral estable, ha informado la iniciativa en un comunicado este viernes, cuando se ha presentado públicamente.

Se trata de una propuesta de exhibición escénica itinerante que pone en circulación un camión-teatro dotado de un escenario desplegable "con todos los recursos escenográficos, sistemas de sonido y luz necesarios".

La iniciativa "responde a una realidad conocida por el sector: la existencia de vacíos de acceso a la cultura escénica en buena parte del territorio", y esta propuesta quiere complementar y ampliar el acceso real a las artes escénicas, acercándolas a nuevos públicos.

Se estrena con una prueba piloto en 11 municipios de menos de 5.000 habitantes, a excepción de Guissona (Lleida), ciudad de origen del patrocinador principal con más de 7.600 habitantes; y cuenta con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y la complicidad de consistorios, así como el patrocinio de bonÀrea.

El espacio escénico, desplegable y autosuficiente, permite programar en espacios singulares sin necesidad de montajes complejos, y el espectáculo que rodará con Les Arts en Marxa será 'Òpera per tutti', una pieza híbrida entre el humor y la ópera clásica dirigida por Edu Pericas.

La gira arranca en Guissona el 11 de septiembre y continuará en Camprodon (Girona); Les Masies de Voltregà; La Pobla de Lillet (Barcelona); Els Pallaresos (Tarragona); Linyola (Lleida); Besalú (Girona); Casserres (Barcelona); Santa Bàrbara (Tarragona); Sant Julià de Vilatorta; y acabará en Martorelles (Barcelona) el 26 de octubre.