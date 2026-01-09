El nuevo servicio de transporte público a demanda Clic.Cat Baix Ter (Girona) se estrena el lunes - GENERALITAT

GIRONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat pondrá en marcha el próximo lunes el nuevo sistema de transporte público a demanda Clic.cat Baix Ter (Girona), que mejorará la movilidad de 31 núcleos de población repartidos en 12 municipios, según ha informado en un comunicado este viernes.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que esta iniciativa busca "garantizar el derecho a la movilidad", especialmente en zonas con alta dispersión demográfica.

La operativa será gestionada por la concesionaria Ampsa-Girona Bus, que ofrecerá tres rutas, y se articulará en torno al CAP de Torroella de Montgrí (Girona) como punto central.

Los usuarios podrán solicitar el servicio a través de la aplicación móvil gratuita NE-MI o por teléfono, con una antelación de entre 7 días y 60 minutos antes de la recogida.

Con esta iniciativa, la Generalitat prevé atender a 8.000 viajeros en el primer año, con la meta de alcanzar los 12.000 anuales a partir de 2027.