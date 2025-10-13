Un nuevo sistema de alerta por emergencias gana la tercera edición del hackatón Engihack

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo sistema de alerta por emergencias ha ganado el primer premio de la tercera edición del Engihack, el hackatón de ingeniería organizado por la Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, informa Enginyers Industrials de Catalunya en un comunicado este lunes.

El proyecto ganador, con un premio valorado en 3.000 euros, ha recaído en el equipo FNT-8, formado por estudiantes de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Se trata de un sistema de alertas que "mejora la efectividad y evita la saturación de los servicios de emergencia actuales" mediante la adaptación de los avisos según el nivel de seguridad de cada usuario y la sustitución de los mensajes largos y difíciles de leer, que se envían por una interfaz más visual e intuitiva.