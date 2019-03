Núria Marín defiende el crecimiento de L'Hospitalet de Llobregat: "Elegimos qué queremos acoger y qué no nos interesa"

Publicado 24/03/2019 14:38:03 CET

Dice que los independentistas "han perdido el norte y quieren dar lecciones de democracia"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, ha afirmado que es la segunda ciudad catalana en generación de riqueza, oportunidades y empleo, y que antes recogía los proyectos que a Barcelona no le gustaban: "Eso ha cambiado. Nosotros elegimos qué cosas queremos acoger y qué cosas no nos interesan. Incluso nos permitimos el lujo de devolver algunas cosas de Barcelona que no nos gustan".

Lo ha defendido este domingo ante unas 800 personas en La Farga, durante su acto de presentación como candidata del PSC a la Alcaldía, y apoyada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Ha insistido en que quiere ser la alcaldesa de los que piensan como ella pero también de quienes piensan diferente, y hacer de L'Hospitalet la ciudad de la convivencia, tras lo que ha prometido "luchar y discutir con quien sea necesario" para conseguir acuerdos en beneficio de los vecinos.

L9, L10 Y SOTERRAMIENTO DEL TREN

"Soy vuestra alcaldesa y lo seguiré siendo; que nadie tenga duda", ha dicho, y además ha celebrado haber conseguido un acuerdo para soterrar las vías de tren y ha recordado que en este mandato se ha puesto en marcha la L10 de Metro y se han abierto nuevas paradas de Metro de la L9.

Ha explicado que estos pactos, tanto con el Gobierno como con la Generalitat, le han costado muchas críticas y ha lamentado que haya quien piense que L'Hospitalet es "el cortijo de los socialistas", por lo que ha insistido en que es una ciudad de todos, diversa y de acogida.

BELLVITGE "ACCESIBLE 100%"

Marín augura que los próximos cuatro años la ciudad dará un cambio importante, y ha anunciado que quiere conseguir que el barrio de Bellvitge sea "accesible 100%", porque muchos de los edificios tienen ascensores que no llegan a los pisos, sino que paran en los entresuelos, por lo que promete invertir para cambiar esta situación.

"El desarrollo del distrito económico nos va a ayudar a financiar estas inversiones", según ella, y ha defendido la redistribución de riqueza, que asegura que llegará a todos los barrios.

CONTRA LOS BULOS EN CAMPAÑA

Ha avisado de que esta campaña electoral será dura y "las mentiras y bulos van a circular a la velocidad del relámpago", y se ha comprometido a ser alcaldesa para los que la votan y para los que no.

También ha hablado del proceso soberanista: ha acusado a los independentistas de haber "perdido el norte" y de querer dar lecciones de democracia, tras lo cual ha recordado que la democracia es diálogo pero también cumplir la ley.

Ha acusado a la derecha y a los independentistas de "tensar la cuerda", y ha advertido de que, si se rompe, se romperá la convivencia, por lo que ha pedido a los socialistas trabajar para que no pase, y se ha dirigido a Calvo e Iceta, que también han intervenido en el acto.

La alcaldesa ve a la derecha "muy radicalizada, están muy nerviosos y rabiosos", y ha asegurado que PP, Cs y Vox compiten por ver quién es más de derechas, frente a lo cual asegura que los socialistas son la esperanza, y ha ensalzado la labor de Gobierno durante 9 meses, algo que según ella parecía imposible.

Para terminar el acto, Marín ha pedido al público alzar las rosas que les habían repartido: ha definido esta flor como el símbolo de los socialistas "de unión y pasión", y ha llamado a salir a ganar las elecciones y a trabajar por la ciudad sin descanso.