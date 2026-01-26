OBK lanzará en febrero 'Vértigo', su regreso discográfico después de 12 años

Portada del EP 'Vértigo' de OBK. - INNERCIA ENTERTAINMENT
BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
OBK lanzará 'Vértigo' el 13 de febrero, su regreso discográfico después de 12 años sin sacar material nuevo, informa la agencia de prensa del grupo en un comunicado de este lunes.
Se trata de un EP con 5 canciones inéditas y 4 'bonus tracks', todas ellas "con la emoción y el estilo de pop electrónico que caracteriza al grupo".
OBK presentará el trabajo en directo en el 'Vértigo Tour', que pasará, entre otros, por Barcelona (Sant Jordi Club, 30 de diciembre de 2026) y Madrid (Movistar Arena, 18 de febrero de 2027).