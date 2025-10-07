La obra 'Supersàpiens' propone una experiencia de teatro inmersiva en el Poblenou de Barcelona

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Supersàpiens', una versión expandida y de gran formato de 'Sàpiens' escrita por Roc Esquius, propone a partir del 14 de octubre una experiencia inmersiva en un espacio escénico creado para especialmente la ocasión en el Poblenou de Barcelona.

Dirigida por Sergi Belbel, cuenta con Enric Cambray y Marta Torné como protagonistas y se trata de una comedia con toques de ciencia-ficción ambientada en un futuro distópico "donde las decisiones más personales ya no dependen de la humanidad", informa Barc cooperativa cultural en un comunicado este martes.

Está inspirada en las grandes producciones inmersivas internacionales y el montaje combina teatro, tecnología y artes digitales para "sumergir al público en un universo donde la realidad y la ciencia-ficción se confunden".

Se llevará a cabo en un nuevo espacio escénico inmersivo de 2.000 metros cuadrados, con capacidad para 400 personas por sesión, en la calle Llull, y Belbel ha comentado: "Hemos creado una especie de teatro inmersivo, un espectáculo de luz y sonido poco visto, para explicar esta historia de otra manera".

'Supersàpiens', que se estrenará oficialmente el 20 de octubre, plantea un futuro lleno de dilemas --evolución o extinción, progreso o caos y libertad o manipulación-- e invita al espectador a adentrarse en este espacio inmersivo para "explorar los límites del poder y la conciencia".