Las obras sobre la C-31 entre Castelldefels y Gavà (Barcelona) requieren su cierre esta noche

La nueva pasarela para peatones sobre la C-31 entre Castelldefels y Gavà (Barcelona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de finalización de la nueva pasarela para peatones sobre la C-31 entre Castelldefels y Gavà (Barcelona) requieren su cierre la noche de este jueves a viernes por motivos de seguridad, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado.

Los trabajos consisten en el desmontaje de la viga de la pasarela metálica antigua, que tiene una longitud aproximada de 32 metros y un peso de cerca de 13 toneladas, por lo que se utilizarán dos grúas de gran capacidad, que se ubicarán en las dos calzadas de la autovía.

Los vehículos en sentido Barcelona se desviarán de la C-31 por la calle 18, siguiendo por el paseo de la Tramuntana e incorporándose nuevamente a la C-31 por la calle de Llevant una vez superado el punto de los trabajos.

En sentido Sitges, el tráfico se desviará de la C-31 por el camino de La Pava, siguiendo hasta la B-210, rotonda y calle de Isaac Peral, calle de Galileu, plaza de Ànecs y avenida del Canal Olímpic, para incorporarse nuevamente a la C-31.

La Generalitat, mediante una inversión de cerca de 600.000 euros, ha ejecutado una pasarela de hormigón sobre la C-31 en la zona de la Pava, para mejorar la conectividad, accesibilidad y seguridad de los desplazamientos a pie en este punto, de una elevada movilidad cotidiana.