Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

1081110.1.260.149.20260423234538 Montaña de escombros en Jibchit, en el sur de Líbano, por ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a última hora de este jueves una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

"¡La reunión ha ido muy bien! Estados Unidos va a colaborar con Líbano para ayudarle a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas", ha indicado en sus redes sociales.

El jefe de la Casa Blanca ha confirmado su presencia en una reunión que ha tildado de "histórica" y ha afirmado que espera "con interés" recibir en su país tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu --que ya se ha visto con Trump en varias ocasiones-- como al presidente de Líbano, Joseph Aoun.

"Ha sido un gran honor participar en esta reunión tan histórica", ha afirmado sobre una cita a la que también han asistido su 'número dos', JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países.