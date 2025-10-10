Las obras del CAP Almenar (Lleida) avanzan "al ritmo previsto" y terminarán en febrero de 2026

LLEIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) Almenar (Lleida), que empezaron en septiembre de 2024 y tienen un coste total aproximado de 3,3 millones de euros, avanzan "al ritmo previsto" y se prevé que terminarán en febrero de 2026.

En el exterior han acabado los trabajos de cubierta y fachada y en los próximos meses se colocará la carpintería; en el interior se ha pavimentado el suelo y compartimentado los espacios, y el Ayuntamiento empezará en unas semanas a urbanizar las calles adyacentes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat este viernes en un comunicado.

En una visita, la gerente de la Región Sanitaria Lleida, Rosa Maria Pérez, ha remarcado que "disponer de este nuevo equipamiento supondrá una mejora más que notable tanto para los profesionales, como para la población del área básica".