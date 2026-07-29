Obras de Cuixart dialogan con la Colección Carmen Thyssen en una exposición en Sant Feliu (Girona)

Presentación de la exposición 'Vincles' en el Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols - FUNDACIÓ CUIXART

GIRONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 obras de Modest Cuixart dialogan con piezas de la Colección Carmen Thyssen en una exposición en el Espai Thyssen del Monestir de Sant Feliu de Guíxols (Girona), en el año del centenario del nacimiento del artista.

'Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen', fruto de la colaboración entre la Fundació Cuixart y la Fundación Arte y Legado Carmen Thyssen-Bornemisza, se podrá ver en Sant Feliu de Guíxols hasta el 18 de octubre.

La muestra presenta 34 obras de Cuixart, de las que 18 han sido cedidas por la Fundació Cuixart, mientras que el resto proceden de prestadores como el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museo Carmen Thyssen Málaga y la Galería Dolors Junyent, entre otros.

El conjunto permite recorrer más de 6 décadas de producción artística de Cuixart, desde sus inicios hasta las últimas creaciones.

Comisariada por Pilar Giró, la exposición rehuye el relato cronológico para construir un recorrido basado en las afinidades formales, simbólicas y poéticas entre la obra de Cuixart y artistas como Modest Urgell, Eliseu Meifrèn, Olga Sacharoff, Joan Ponç y Jean-Baptiste Monnoyer.

OTRAS EXPOSICIONES

El Espai Carmen Thyssen amplía este verano su actividad y se extiende por el Monestir y los jardines, concebidos como un conjunto cultural vivo y conectado con la ciudad.

En la plaza y acceso al Monestir estará 'Samuel Salcedo. Eco', con las esculturas del artista; en el vestíbulo 'Eulàlia Ramon. Instants del temps', en las que las imágenes de la actriz y directora exploran la luz, el paso del tiempo y la transformación de la mirada; en los espacios compartidos con el Museu d'Història 'Montserrat Lozano. Areté' y en los jardines del monasterio obras de Samuel Salcedo, Pepa Poch, Rosa Agenjo y los colectivos Aleph y Estèsia.

En representación de la Colección Carmen Thyssen, Guillermo Cervera ha asegurado que las exposiciones muestran el "compromiso" con Sant Feliu de Guíxols y la voluntad de llegar al máximo de público.