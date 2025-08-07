Archivo - Las obras de la nueva estación de buses de Lleida llegan al 50% de ejecución - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras que el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat está llevando a cabo para construir una nueva estación de buses en Lleida han alcanzado el 50% de ejecución.

La nueva instalación, cuyas obras suponen una inversión de 38 millones de euros y cuentan con la financiación de los fondos Next Generation, se ubica en el entorno de la antigua harinera de la Meta y los Docs, al lado de la estación de ferrocarril de Lleida, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Se prevé que la nueva estación entre en funcionamiento el primer trimestre de 2026.

Lleida registra anualmente 1,4 millones de viajeros de más de 120 líneas de bus, entre trayectos interurbanos a lo largo de Catalunya, estatales e internacionales.

En total, ocupará una superficie de cerca de 12.500 metros cuadrados y permitirá "potenciar la intermodalidad del transporte público".