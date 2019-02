Las obras para un parque destruyen una segunda colonia de gatos en Barcelona

Publicado 04/02/2019 14:25:03 CET

El Ayuntamiento está "analizando las alternativas" para su ubicación

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la construcción de un parque público han afectado a una colonia de gatos en el barrio barcelonés del Poblenou, en Ca L'Aranyó, que "sobreviven como pueden" entre escombros después de haber sido desplazados, como ocurrió hace unos meses con una obra en la Sagrera, que destruyó la edificación en la que se encontraba otro grupo.

Fuentes de Gats Lliures del Poblenou --que gestiona la colonia, la número 54 censada en el Ayuntamento--, han explicado a Europa Press que han desaparecido dos de los diez gatos que la habitan y que aunque por el momento pueden acceder a alimentarlos, pasa el tiempo sin soluciones y les cuesta encontrarlos para ver cómo están.

Supieron de las obras en noviembre de 2017 y se pusieron en contacto con la Oficina de Protección de los Animales de Barcelona (Opab) del consistorio; tras reunirse con empresas de las obras y el consistorio, en diciembre pasado redujeron y trasladaron las casetas de los gatos, pero días después, los obreros les dijeron que tenían que irse de ese punto porque la intervención tenía que iniciarse ahí.

Sin avisar a la entidad, "los mismos obreros cambiaron las casetas, pero los gatos no van allí y deambulan por la obra y los escombros", porque no se siguió el protocolo para cambiar el hábitat.

PIDEN ESPACIO DE CONVIVENCIA

Fuentes de la entidad han lamentado que tienen la sensación de que "el Ayuntamiento no quiere que estén allí los gatos, no les gustan, no son una especie protegida", ya que no les contactaron para buscar soluciones, y en el proyecto del parque consultado por Pacma no hay casi zonas verdes.

"Les molestamos. Pueden ser ecologistas, pero no animalistas", han afirmado desde la entidad, que lamentan que tenían una reunión con Ecología del Ayuntamiento pero se suspendió, y que a través de Pacma han concertado otra para este viernes.

Los voluntarios han propuesto "un espacio de convivencia en el parque, unos 30 metros cuadrados", o bien trasladar la colonia a otro solar de forma adecuada.

SITUACIÓN "TRANSITORIA"

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han explicado que se trasladó a los gatos de forma "transitoria y motivada por las obras" que se desarrollan en este entorno para urbanizar el espacio público.

Han asegurado que el Distrito de Sant Martí, junto con el área de Ecología Urgana, están "analizando las alternativas para ubicar la colonia de forma definitiva" una vez terminadas las obras de todo este entorno.