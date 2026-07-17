Las obras del Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) avanzan con la instalación de la pontona

Instalación de la pontona en el Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) - AMB

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinado este viernes la instalación de la pontona que servirá de plataforma de trabajo para ejecutar las obras de rehabilitación del Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) desde el mar.

El gerente del AMB, Ramon Torra, ha declarado que el puente tiene una complejidad técnica "importante" para diseñarlo siendo menos vulnerable a los temporales, informa la institución en un comunicado.

El segundo teniente de alcalde, Daniel Gràcia, ha explicado que la instalación de la pontona escenifica un día "muy importante para la recuperación de un símbolo de Badalona".

El AMB ha añadido que la instalación de la infraestructura es una de las fases "más relevantes" de los trabajos, que se prevé que estén terminados a finales de año, y que tiene 30 metros de largo y 18 de ancho, equipada con columnas de 20 metros de altura que garantizan en anclaje y estabilidad.

Las obras de reconstrucción del puente comenzaron en mayo con el objetivo de reparar los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria de enero de 2020, en un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Badalona y el AMB por 4 millones de euros.