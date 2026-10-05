Occident activa un dispositivo especial para atender a los afectados por las intensas lluvias

Archivo - Imagen de la sede de Occident en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Occident ha activado un dispositivo especial para reforzar la atención y el servicio a sus asegurados afectados por el episodio de lluvias intensas registrado durante el fin de semana y las últimas horas en distintos puntos de España, que ha provocado inundaciones y afectaciones en carreteras, transporte e infraestructuras.

El temporal ha afectado especialmente a Catalunya y la Comunidad Valenciana, donde se han llegado a activar avisos de nivel rojo por precipitaciones, informa este lunes en un comunicado.

Las inundaciones son un fenómeno consorciable, cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un organismo público que se financia gracias a una pequeña cantidad que se incluye en el precio de cualquier seguro y que se aporta a un fondo de garantía destinado a cubrir los riesgos extraordinarios entre todos los asegurados de España.