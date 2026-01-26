Occident atendió 150.692 incidencias meteorológicas en 2025, mayormente por lluvias y en Barcelona

Archivo - Logo de Occident en la sede de Grupo Catalana Occidente en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Occident ha atendido un total de 150.692 incidencias por fenómenos meteorológicos en 2025, principalmente a causa de los daños producidos por lluvias y con una mayor concentración en Barcelona, ha explicado la aseguradora este lunes en un comunicado.

Así, del conjunto de siniestros atendidos por Occident, un 65%, 97.214 incidencias, fueron originados por la lluvia, seguida del viento, que generó 20.700 incidencias, con un 14% del total, y del pedrisco, con 12.381, un 8% del total, mientras que la nieve ha tenido "un impacto reducido", con 58 incidencias registradas.

Por distribución territorial, Barcelona es la provincia que concentra el mayor número de siniestros, con 29.538 incidencias, seguido de Valencia, con 13.563, y Madrid, con otras 8.250, y el mes con más actividad fue marzo, con 18.647 encargos, "debido a la borrasca Laurence y a un temporal registrado a principios de mes en Murcia que causó fuertes lluvias e inundaciones", explica Occident.

La aseguradora también ha resaltado el mayor peso de las videoperitaciones, que alcanzaron las 53.885, un 26% más que el año anterior y más del doble en comparación con las 25.509 videoperitaciones de 2023, una herramienta que Occident ha puesto así en valor "para agilizar la gestión de siniestros y reducir desplazamientos".

El director de las redes de colaboradores que intervienen en los siniestros de Occident, Antonio Gutiérrez, ha defendido que la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías le ha permitido en los últimos años "dar un salto importante en cuanto a la agilidad e inmediatez en las peritaciones".