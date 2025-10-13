Occident lanza un dispositivo especial para atender a los afectados por el temporal Alice

Archivo - Imagen de la sede de Occident en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Occident ha activado un dispositivo especial para reforzar la atención y el servicio a los afectados por el temporal Alice, que ha impactado en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, así como en el sur de Catalunya, según ha informado este lunes en un comunicado.

En concreto, la aseguradora ha enviado alertas meteorológicas a sus clientes y ha ofrecido un servicio de asistencia y asesoramiento personalizado para atender y resolver cualquier incidencia derivada de las lluvias.

La compañía ha reforzado la red de peritos que valoran y evalúan los daños y, en las zonas de difícil acceso, también ofrece la posibilidad de realizar el peritaje a distancia, más conocida como 'videoperitación'.