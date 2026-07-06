La OCDE señala las desigualdades socioeconómicas "persistentes" en el sistema educativo catalán

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, la analista Diana Toledo y el jefe de la División de Asesoramiento sobre Políticas Públicas de la OCDE, Paulo Santiago en la presentación del informe de la OCDE 'Improving Learning Outcomes in Catalonia' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 'Improving Learning Outcomes in Catalonia' ha señalado que el sistema educativo de Catalunya sigue teniendo desigualdades socioeconómicas "persistentes", alerta también de la bajada de resultados educativos en los últimos años y fija como reto fortalecer la calidad y la equidad del aprendizaje.

En la presentación este lunes en rueda de prensa, el secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha remarcado que estos resultados son el primer fruto de un convenio de 4 años con la OCDE, y que, aunque señalan que los resultados educativos han bajado los últimos años y que las desigualdades persisten, "reconocer estos retos es la primera de las condiciones para poderlos afrontar".

"Si algo no le falta al sistema educativo catalán son diagnósticos. Tenemos la madurez política para superar esta pantalla y comenzar a hacer", y recuerda que las aulas de hoy en día no son las mismas que las de antes de la pandemia.

RENDIMIENTO Y DESIGUALDAD

El jefe de la División de Asesoramiento sobre Políticas Públicas e Implementación, Jefatura de Educación y Competencias de la OCDE, Paulo Santiago, ha señalado que hay una tendencia en los últimos años en Catalunya al descenso en el rendimiento académico: entre 2012 y 2022, la tendencia es que los resultados en Catalunya están bajando a un ritmo "más grande que en la OCDE y que en España".

Alerta que "no hay aún una fórmula de financiación que sea transparente, que asegure una correspondencia directa entre las necesidades y la financiación por centro", e insiste en que hay que avanzar en esa dirección; y sobre la reducción de ratios, dice que pueden disminuir pero que también es fundamental cómo utiliza el docente el tiempo de clase, y recuerda que en otros países de la OCDE la reducción de ratios no se hace de forma generalizada sino seleccionada, por ejemplo en centros con complejidad.

En este sentido, Santiago señala que la reducción del tamaño de la clase "tiene un coste sustancial y la mejora puede ser marginal", y se plantea si no sería mejor invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad en vez de bajar las ratios de las clases, que por lo menos en España, dice, están por debajo del promedio de la OCDE.

La responsable de proyecto y analista, Diana Toledo, opina que el sistema educativo, en cuanto a la inclusión, tiene bases sólidas, como el Pacto contra la Segregación Escolar, y que han podido corroborar el compromiso de docentes y familias hacia prácticas más inclusivas; aún así, cree que el avance es "muy desigual" y que hay un aumento en la diversidad y las barreras lingüísticas.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones en materia de inclusión, se encuentra "construir un sistema de apoyo coherente para garantizar la implementación efectiva de la educación inclusiva", garantizando el acceso al apoyo emocional y psicológico en las escuelas, reforzar la identificación de las necesidad y fortaleciendo el papel de la Inspecció d'Educació en el apoyo a las escuelas.

También se recomienda fortalecer las medidas para combatir la segregación escolar; reforzar el desarrollo de capacidades para integrar la inclusión en la enseñanza cotidiana; alinear la gestión de recursos y el uso de los servicios de apoyo para responder mejor a las necesidades de los estudiantes y "consolidar una visión compartida de inclusión a través de la colaboración y la coherencia".

PROFESORADO Y DIRECCIÓN ESCOLAR

A nivel de profesorado y dirección escolar, se insta a definir estándares profesionales comunes para guiar la profesión docente; desarrollar una estructura profesional docente "más atractiva y estimulante" que concuerde con las prioridades del sistema; y fortalecer el papel de los directores de escuela en los procesos de asignación de profesores para tener más estabilidad en el sistema.

También se recomienda reforzar la formación inicial y la incorporación del profesorado para que se ajuste más a las realidades del aula; mejorar del "liderazgo pedagógico en las escuelas" y la calidad y la importancia de las oportunidades de aprendizaje profesional; reducir la carga administrativa de docentes y direcciones; y aprovechar la infraestructura actual para crear un ecosistema de aprendizaje profesional más potente.

EVALUACIÓN Y GOBERNANZA

Por otro lado, se recomienda construir un sistema de evaluación "coherente" y posicionar a la Agència d'Avaluació como punto de referencia técnico y que genere impacto en todo el sistema educativo; reforzar la capacidad técnica y analítica de la agencia y garantizar su independencia y sostenibilidad a largo plazo.

A nivel de gobernanza y financiación, se considera que Catalunya debería establecer mecanismos claros de gobernanza que conecten las prioridades del sistema, la asignación de recursos y la distribución territorial; incorporar la evidencia en la planificación y asignación de recursos; adecuar los mecanismos de financiación y compensación a las necesidades de los estudiantes y reforzar la planificación anticipada y la coordinación de la FP.

PROPUESTAS DE FUTURO

De cara al futuro, el diagnóstico plantea fortalecer la formación y el papel de las direcciones de los centros y considera que la próxima fase podría explorar cómo se pueden integrar mejor los estándares profesionales, las trayectorias, la acogida y aprendizaje continuo, entre otros.

En cuanto a un sistema de evaluación más coherente, la siguiente fase podría ayudar a reforzar la coherencia en los acuerdos de evaluación para que la evidencia sea "más oportuna, relevante y útil"; y a incorporar la mejora informada por la evidencia en todo el sistema, explorando cómo reforzar la capacidad evaluadora y la retroalimentación entre el sistema y la práctica en el aula.

En cuanto a la educación inclusiva, la fase siguiente podría profundizar en la forma de definir y medir la complejidad escolar y cómo estos criterios pueden guiar mejor las decisiones sobre el personal y recursos; así como centrarse en cómo el modelo de inclusión se está implementando en la práctica y prestar "especial atención" a la coherencia del apoyo, la asignación de recursos y el funcionamiento del modelo por niveles.