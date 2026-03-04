Ocean Ecostructures avanza en Dinamarca y Arabia Saudí y mira a los créditos ambientales

Archivo - Imagen de una Life Boosting Unit de la empresa catalana. - OCEAN ECOSTRUCTURES - Archivo

La compañía quiere renaturalizar 20.000 puntos marinos hasta 2030

La 'blue tech' catalana Ocean Ecostructures, que ha participado por tercera vez en la feria para empresas emergentes 4YFN, consolida su presencia en el extranjero con una filial en Arabia Saudí y un nuevo proyecto en Dinamarca, a la vez que avanza en complementar su negocio de regeneración ambiental con la medición de datos y los créditos ambientales, explican fuentes de la empresa a Europa Press.

Ocean Ecostructures cuenta ya con una cuarentena de clientes, a los que proporciona soluciones para recuperar la vida marina en infraestructuras como puertos, parques eólicos, plataformas de petróleo o cableados submarinos en los que la construcción "ha tenido un impacto negativo y se consigue que vuelvan a ser oasis azules", detallan las mismas fuentes.

En concreto, la compañía coloca en estos espacios sus 'Life Boosting Units' (LBU), unas cajas que reproducen el funcionamiento de los ecosistemas marinos, lo que atrae la vida y facilita la regeneración de ecosistemas mediante su renaturalización.

Además, las cajas permiten recoger datos sobre su rendimiento ambiental, como el CO2 absorbido o la vida marina regenerada, que después facilitan a las empresas propietarias de las infraestructuras, y Ocean Ecostructures está trabajando ahora para poder también proporcionar créditos ambientales: "Esto nos permite transformar los beneficios ambientales en beneficios tangibles para las empresas", explican desde la compañía.

Actualmente, la empresa opera cerca de 550 de estas cajas, y trabaja con clientes como el Puerto de Barcelona, Repsol, Red Eléctrica Española o Puerto Banús, y prevé firmar próximamente un proyecto en Dinamarca.

"Hay una oportunidad y lo que tenemos que hacer es perseverar y hacer que las empresas sepan que estas mejoras ambientales se pueden traducir en beneficios concretos, tangibles y económicos", reiteran desde Ocean Ecostructures.

PUERTO DE BARCELONA

La compañía trabaja con el Puerto de Barcelona desde hace más de un año y medio, uno de sus primeros clientes, donde ha implementado un modelo B2B2B que implica a toda la comunidad portuaria para que participen en la mejora ambiental del puerto.

A través del proyecto RegenPorts, la instalación de las cajas en la infraestructura portuaria permite así a las empresas, por un lado, disponer de la información recopilada, a la vez que el puerto registra y puede acreditar una mejora ambiental y el medioambiente se renaturaliza.

En total, Ocean Ecostructures ha colocado alrededor de 50 LBUs, que ya han regenerado 1,8 toneladas de vida marina, según datos compartidos por la compañía, con un incremento del 160% de la biodivesidad: "Estamos ayudando a que haya una cantidad significativa de especies nuevas o que les podía costar mucho estar dentro del puerto, a que ahora puedan vivir tranquilamente".

MERCADO INTERNACIONAL

La tecnología de Ocean Ecostructures llegó por primera vez al mercado internacional a través de la Isla Princesa Isabel, una isla energética artificial en construcción en el Mar del Norte, y en la que hace dos años se seleccionó la tecnología de la empresas para renaturalizarla.

Recientemente, además, la empresa ha aterrizado en Oriente Medio, a través de un acuerdo con el Gobierno de Arabia Saudí, donde ya ha abierto una filial propia y está trabajando para llevar a cabo hasta seis proyectos diferentes.

MWC

De su tercera edición participando en el 4YFN, que se celebra en paralelo al Mobile World Congress en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, la compañía busca posicionarse como una empresa tecnológica.

"La nuestra es una base tecnológica, somos una empresa que trabaja sobre tecnologías de regeneración, de monitorización, de robótica, de IA, del mundo del reporting y la digitalización", explican desde la empresa, que tiene el objetivo también de conocer otras tecnologías y sus usos en otras industrias.

Entre los objetivos a largo plazo de la compañía, desde Ocean Ecostructures destacan conseguir renaturalizar 20.000 puntos hasta 2030, pero sobre todo, concluye, "efectuar un cambio de paradigma que es demostrar que pueden alinearse crecimiento y sostenibilidad".