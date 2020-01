Ocho empresas lideradas por mujeres asesoradas por la Generalitat captan 8,1 millones en ayudas

Publicado 01/01/2020 10:46:01 CET

Ocho empresas lideradas por mujeres que han participado programas de formación de Acció --la agencia de competitividad de la Generalitat-- han recibido ayudas por valor de 8,1 millones de euros a través de una línea de financiación que la Comisión Europea concede a pequeñas y medianas empresas para proyectos de innovación.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Empresa y Conocimiento ha informado de que las ocho directivas recibieron formación, orientación y asesoramiento personalizado para acceder a este tipo de ayudas durante dos años a través del programa Empowa, en el que participaron 48 proyectos.

Gracias a este programa, de ámbito europeo, 16 proyectos empresariales lideradas por mujeres residentes en Italia, Bulgaria, Lituania, la región alemana del Rin del Norte-Westfalia, además de Catalunya, han recibido financiación de la Comisión Europea.

Las empresas catalanas representan la mitad de las seleccionadas entre todas las participantes, y han captado entre 50.000 y 2,5 millones que dedicarán a estudios de viabilidad sobre sus planes de negocio y a realizar las pruebas necesarias para introducir su tecnología en el mercado.

Entre otras actuaciones para fomentar la igualdad en el mundo empresarial, Acció organizó en noviembre una visita a Nueva York (Estados Unidos) exclusivamente para directivas, que asistieron a un ciclo de conferencias sobre mujeres y tecnología y asistieron a sesiones de formación a cargo del director del área de emprendimiento de la Universidad de Columbia.

Las directivas de start-ups que participaron en este viaje también mantuvieron encuentros con expertos del New Jersey Institute of Technology, las universidades de Princeton y Rutgers, y la Parsons The New School for Design, una de las más prestigiosas del mundo en el ámbito del diseño, según la Conselleria.