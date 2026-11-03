Ochoa (Telefónica) dice que la IA es la "principal herramienta de productividad" de la empresa

El presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa, durante las jornadas World in Progress (WIP) de Prisa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa, ha asegurado que la inteligencia artificial (IA) es la "principal herramienta de productividad" de la empresa.

Lo ha dicho este martes durante su participación en el World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, desde este lunes.

Ochoa ha dicho que usan la tecnología en tres grandes áreas: para hacer la transformación interna de la compañía, cambiar productos y servicios, y en el papel de la empresa en la sociedad en temas como el proyecto de gigafactoría.

Ha explicado que han desarrollado un plan de implantación de la IA que tiene como grandes objetivos la transformación de procesos y el incremento de la productividad.

EVITAR ATAQUES

Ochoa ha explicado que, en el segmento de la ciberseguridad, la IA ha permitido acelerar el trabajo en esta tecnología, que ha recordado que es "una de las líneas de negocio más importantes" de la compañía.

Ha puesto en valor las capacidades que ha desarrollado para proteger sus redes, que le permiten tener unas capacidades "especialmente fuertes".

Ha añadido que el plan es incorporar herramientas IA que permitan dar respuesta a ataques que usan la IA, ya que están obligados a "acelerar" la capacidad de respuesta.

"Estamos incorporando agéntica de forma total para que, cuando recibamos un ataque, seamos capaces de analizar mucho más rápido y dar una respuesta mucho más rápido", ha dicho.

DEFENSA

Preguntado por el sector defensa, Ochoa ha explicado que en los últimos años han reordenado toda la actividad de la empresa para unificarla.

Ha añadido que trabajan en dos grandes líneas, la primera, geográfica tanto en España como la expansión en Europa, y, la segunda, relacionada con la creación de productos.

CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR

Ochoa se ha mostrado partidario de que haya una consolidación en el sector de las telecomunicaciones, tanto española como europea, y ha dicho que "es conveniente", ya que es la mejor forma de que Europa crezca en capacidades tecnológicas.

Ha dicho que estos movimientos se deben iniciar a escala nacional "siempre que tenga sentido económico", tanto para las empresas como para el mercado.

Ha lamentado que la regulación de la competencia ha estado enfocada a las tarifas y el número de competidores, y ha celebrado que en los últimos borradores de la normativa futura se incluyen cambios en este sentido.