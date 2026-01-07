El ocio nocturno catalán hace un "balance positivo" de la temporada navideña pese al mal tiempo

Primeras presentaciones de la futura Guía Internacional de Prevención de Incendios en Locales de Pública Concurrencia - FECASARM

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) cierra la temporada navideña con un "balance global positivo" a pesar de la mala meteorología que ha marcado alguna de las fechas más señaladas de las fiestas.

Así lo ha explicado la patronal del ocio nocturno en un comunicado este miércoles, en el que ha resaltado que las lluvias durante Navidad y Sant Esteve y las bajas temperaturas en Reyes "afectaron a la afluencia del público a los locales".

Las ampliaciones horarias y los buenos resultados de la noche de Fin de Año, que acumuló una media del 90% de ocupación, permitieron compensar los efectos de la meteorología adversa, destaca Fecasarm.

CRANS MONTANA

La patronal también ha hecho referencia al incendio que tuvo lugar en el bar Le Constellation, en Crans Montana (Suiza), para recordar que en Catalunya el uso de bengalas y artículos pirotécnicos están prohibidos en espacios interiores.

En esta línea, la patronal, a través de su homólogo a nivel estatal, Spain Nightlife, participa en la creación de la primera Guía Internacional de Prevención de Incendios en Locales de Pública Concurrencia, y que se prevé sea publicada en los próximos días.