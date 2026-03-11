Oleksandra Matviichuk, Nobel de la Paz, insta a la UE "hacer más" para parar la guerra en Ucrania

La abogada de Derechos Humanos ucraniana y premio Nobel de la Paz de 2022, Oleksandra Matviichuk, junto con el director del Cidob, Pol Morillas, y el escritor colombiano, Héctor Abad - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Derechos Humanos ucraniana y premio Nobel de la Paz de 2022, Oleksandra Matviichuk, ha instado a la UE a "hacer más" para parar la guerra en Ucrania, tras lo que ha llamado a lograr que el precio de la guerra para Rusia sea más elevado que el precio de la paz.

Así se ha pronunciado este miércoles en el acto 'Ucrania, ¿qué paz?' organizado por el Cidob, junto con el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, y que ha clausurado el presidente del Cidob, Josep Borrell.

Matviichuk ha sostenido que la guerra le ha servido al presidente ruso, Vladimir Putin, como "excusa para tapar todos los problemas internos" de Rusia, y ha asegurado que en realidad es un país muy pobre, en el que las familias que reciben ataúdes de soldados rusos de la guerra están recibiendo un dinero que no habrían podido ganar aunque hubieran trabajado toda su vida.

La abogada ucraniana se ha preguntado por qué la UE no utiliza todas las herramientas a su alcance para "parar la capacidad económica rusa de financiar esta guerra", y ha lamentado que la UE tenga un enfoque de ir adoptando medidas gota a gota.

LA "DIMENSIÓN HUMANA" DE LAS NEGOCIACIONES

También ha asegurado que el principal problema de las negociaciones de paz en Ucrania es que "han perdido dimensión humana", y ha lamentado que en estas negociaciones se hable de los territorios ocupados por Rusia como espacios vacíos, cuando viven allí miles de ucranianos.

"Cuando pierdes la dimensión humana y la gente no es la prioridad, Rusia entiende que no hay líneas rojas y que pueden hacer lo que les dé la gana", ha sostenido la también directora del Center for Civil Liberties, que ha añadido que como Rusia no puede ganar en el campo de batalla, lo que hace es atacar a los civiles.

Matviichuk ha afirmado que en Ucrania la gente sueña con la paz, pero no desean ocupación, porque la ocupación no es paz, sino guerra con otro formato, y ha avisado que una ocupación rusa implicaría "desapariciones forzadas, tortura, violaciones, negación de la identidad, adopción forzada de tus propios hijos, campos de concentración y tumbas masivas".

Ha asegurado que los negociadores perdieron la dimensión humana, porque hablan de minerales, de la historia de Ucrania, de derechos sobre el territorio, pero no sobre las personas: "Aún seguimos sin tener ni idea de qué pasará con miles de niños y niñas ucranianos separados de sus familias, deportados ilegalmente a Rusia, metidos en campos de concentración, de reeducación", ha lamentado.

Ha relatado que ha entrevistado a cientos de personas que han sobrevivido al cautiverio ruso, que le han explicado violaciones de derechos humanos, "cómo les habían encerrado en cajas de madera, les habían cortado dedos, les habían arrancado uñas, les habían taladrado uñas, les habían dado descargas eléctricas en los genitales", ha enumerado.

La defensora de derechos humanos ha asegurado que no quiere ser pesimista, aunque tampoco ilusa, tras lo que ha afirmado que el futuro de Ucrania no es solo incierto, sino que no está predefinido: "No somos rehenes de las circunstancias, somos participantes en este proceso histórico y la dignidad nos da la fuerza y el valor para continuar con la lucha, incluso en condiciones insostenibles", ha subrayado.