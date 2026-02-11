Oliu (Banco Sabadell) destaca la experiencia de Armengol para la transformación tecnológica

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. - EUROPA PRESS

Celebra que el "núcleo duro del Banco Sabadell son los minoritarios"

SABADELL (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha destacado la experiencia del futuro consejero de la entidad, Marc Armengol, para hacer frente a la transformación tecnológica que prevé en los próximos años, a pesar de, en sus palabras, su juventud --Armengol tiene 49 años--.

Lo ha dicho este miércoles en una conferencia en la Cámara de Sabadell (Barcelona), junto al presidente de la corporación, Ramon Alberich, en la que ha añadido que Armengol tiene los conocimientos para avanzar en la "revolución tecnológica" necesaria para que el banco funcione y mantenga el beneficio a partir del ciclo 2028-2029.

Oliu ha agradecido el trabajo del actual consejero delegado, César González-Bueno, al frente de la entidad, y ha señalado que deja el banco "con un equipo muy sólido".

El presidente de la entidad ha explicado que 2025 ha sido un año de fin de etapa, ya que, además del relevo al frente del banco, volvió la sede a Sabadell tras años en Alicante, lo que "marca la normalización de la vida económica y política" de Catalunya.

Ha añadido también la venta del británico TSB, y el rechazo de los accionistas a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA, que ha dicho que "no llegó a ser atractiva en ningún momento".

ACCIONISTAS

Preguntado por la creación de un 'núcleo duro' de accionistas, Oliu ha destacado que "el núcleo duro del Banco Sabadell son los minoritarios", y ha señalado que hay muchos accionistas de la ciudad de Sabadell que sienten las acciones como una cuestión identitaria propia, en sus palabras.

Además, ha destacado que buena parte de los accionistas son clientes de la entidad, que Oliu ha explicado que rechazaron la OPA "porque querían seguir teniendo un banco con las características del Sabadell para ser clientes".

Ha añadido que los accionistas institucionales también rechazaron la OPA por la falta de valor de la operación, que ha dicho que consideraban baja.

SECTOR BANCARIO

Oliu ha asegurado que el sector bancario está, en la actualidad, "como no lo había visto nunca" en sus 40 años de experiencia en el sector por su situación de solvencia y rentabilidad, y ha puesto en valor el ejercicio de seriedad con los riesgos y la relación con los clientes.

Ha añadido que uno de los problemas que puede tener la banca es el futuro del sector en la Unión Europea, por la dificultad de operar en otros países y para que haya integraciones transnacionales.

Sobre la entidad que preside, ha dicho que los resultados de 2025 "están muy bien", con una situación muy sólida y que permite, en sus palabras, mirar adelante con tranquilidad.

Por otro lado, ha previsto que la economía española crecerá este año por encima del 2,2%, según han avanzado organismos como el Banco de España hasta el momento, gracias a la demanda interna y "afortunadamente también al aumento de la inversión privada".