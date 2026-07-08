Oliu (Sabadell) afirma que los premiados por la Fundación combinan investigación y aplicación real

Josep Oliu y Marc Güell - FUNDACIÓN BANCO SABADELL

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell y de su Fundación, Josep Oliu, destaca la capacidad de "combinar investigación de frontera con aplicaciones reales en la industria y la sociedad" de los dos premiados en los Premios Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica y a las Ciencias y la Ingeniería.

Oliu ha entregado los galardones en un acto este martes, en el que se ha reconocido al profesor de investigación ICREA en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Güell Cargol y al profesor de investigación en el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Pelayo García de Arquer, informa la fundación en un comunicado este miércoles.

Con estos premios, la Fundación Banco Sabadell reafirma su compromiso con el impulso del talento científico y la investigación de excelencia, y Oliu destaca a los galardonados: "Sus trabajos representan el ejemplo del papel transformador de la ciencia en el progreso económico y social".

PREMIOS

El XXI Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica ha sido concedido a Marc Güell Cargol por sus contribuciones pioneras en biología sintética y en el desarrollo de nuevas tecnologías de ingeniería genética.

El jurado ha destacado que esta investigación permite "desarrollar tecnologías transformadoras de edición genética, terapias basadas en el microbioma y nuevas fuentes seguras de órganos para trasplante con gran potencial de impacto en la salud humana".

El X Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería ha sido para Pelayo García de Arquer por sus contribuciones científicas al desarrollo de nanomateriales y puntos cuánticos para optoelectrónica, así como al desarrollo de técnicas de electroquímica.

El jurado ha destacado su "extraordinario impacto en la comunidad científica internacional y sus aportaciones en el ámbito de la transferencia tecnológica en áreas tan críticas y socialmente relevantes como la descarbonización", y pone en valor su visión, liderazgo y capacidad para crear y dinamizar equipos multidisciplinares.

EXCELENCIA INVESTIGADORA

Los Premios Fundación Banco Sabadell reconocen anualmente la excelencia de investigadores jóvenes cuyas contribuciones destacan tanto por su calidad científica como por su potencial impacto social, y se diferencian de otros galardones porque se otorgan en una etapa inicial de sus carreras, lo que supone "un impulso decisivo para su proyección científica y social".

Desde su creación, estos dos galardones, junto con los Premios Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica, y a la Sostenibilidad Marina, han reconocido a cerca de 60 investigadores que en la actualidad son "referentes" en sus ámbitos de especialidad.