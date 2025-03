Oliu (Sabadell) le da un "85% de probabilidad" a que la OPA no salga adelante si no hay cambios

Confía en que Illa actuará en su "defensa"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha admitido que le da un "85% de probabilidad" a que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA no salga adelante si no hay cambios.

"Hoy por hoy, 'ceteris paribus', sin que se cambie nada, le doy el 85% de probabilidad", ha afirmado tras ser preguntado por el grado de probabilidad del fracaso de la OPA, en una entrevista publicada este domingo en 'El Periódico de Catalunya' y recogida por Europa Press.

Asimismo, después de las declaraciones del consejero delegado de BBVA, Onur Genç, sobre la probabilidad de éxito de la OPA, ha ironizado: "A mí me dijo un banquero de inversión hace poco: 'No premium. Hostile. No way' (Sin prima y hostil, no hay manera). Ya le mandaré a este inversor al Onur".

Tras preguntársele si se pondrá en contacto con otros bancos de menor tamaño para una posible fusión si la OPA no prospera, Oliu no ha cerrado la puerta a sumar otros proyectos de manera "amistosa" al suyo.

En una segunda entrevista publicada en el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press, Oliu ha insistido que la OPA no conviene "prácticamente a nadie" en España.

"La pérdida del Sabadell es una pérdida para el empresariado catalán, para las pequeñas y medianas empresas, que son el 80% de la actividad catalana", ha remarcado Oliu, a la vez que ha confiando en no ser, en sus palabras, el último presidente del Banco Sabadell.

"CONFIANZA" EN ILLA

Oliu ha mostrado su confianza en el presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "Tengo mucha confianza en que actuará, dentro de sus posibilidades, en nuestra defensa".

En una tercera entrevista en 'La Vanguardia', ha reiterado que espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), antes de tomar su decisión final, haga los análisis de mercado suficientes "de si las medidas que van a proponer o van a aceptar son suficientes para evitar el problema de competencia".