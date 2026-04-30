Olivia Rodrigo ofrecerá dos conciertos en Barcelona en mayo de 2027, única parada en España

Cartel de los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona en mayo de 2027 - LIVE NATION

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista estadounidense Olivia Rodrigo actuará el 1 y 2 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona en su única parada en España de la gira 'The Unraveled Tour', informa este jueves la promotora Live Nation en un comunicado.

La gira, que contempla 65 fechas recorrerá Norteamérica y Europa, acompañará el lanzamiento de su álbum 'You seem pretty sad for a girl so in love', que se publicará este junio.

Comenzará el 25 de septiembre en Hartford (Estados Unidos) e incluirá múltiples noches en ciudades como Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Las Vegas, Vancouver, Estocolmo, París o Milán.

La gira también incluirá cuatro noches en el Intuit Dome de Los Ángeles, el Barclays Center de Brooklyn y el O2 de Londres.

Las entradas para los conciertos en Barcelona, que tendrán a Die Spitz como grupo telonero y cierran el tramo europeo, saldrán a la venta el 7 de mayo.