Omella pide abrir el corazón, acoger al Papa y sentirse "orgullosos" de la Sagrada Familia

El cardenal Juan José Omella durante el acto de colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido este viernes a los barceloneses y a los catalanes que abran el corazón, acojan al Papa y a todos los que vendrán en motivo de su visita a la capital catalana y se sientan "orgullosos" de la Sagrada Familia, de Antoni Gaudí y de la fe cristiana.

En una entrevista en Ràdio Estel recogida por Europa Press, ha agradecido a León XIV su visita a España entre el 6 y el 12 de junio, confirmada este miércoles por el Vaticano, con parada en Barcelona entre el 9 y el 10 de dicho mes.

El arzobispo le ha dado las gracias, en concreto, por venir a Barcelona a inaugurar la "torre preciosa de Jesucristo, que es la más grande de todas las iglesias del mundo", en referencia a la torre de la basílica barcelonesa, recientemente finalizada.

Asimismo, ha confirmado el pontífice oficiará una misa por los 100 años de la muerte de Gaudí y bendecirá la Torre de Jesús, y ha asegurado que la Sagrada Familia es un "punto de mira" no solo de Catalunya y de Barcelona, sino de toda España y de todo el mundo.

INVITACIÓN A FRANCISCO

Omella ha explicado que, en vista a la finalización de la torre y el centenario de la muerte de Gaudí, ya invitó en 2025 al anterior Papa, Francisco, que le respondió que le gustaría acudir pero que "todo dependería de su salud"; tras su fallecimiento, trasladó la invitación a León XIV, y poco a poco han ido concretando la visita.

El cardenal ha destacado que ambos pontífices, pese a tener una personalidad y forma de expresarse diferente, tienen una misión dentro de su corazón que "coincide plenamente".

Ha asegurado que defienden una Iglesia presente en el mundo, con un mensaje de paz, de concordia y de fraternidad, y que quiere salir a las periferias: "¿Quién sufre más hoy? Los inmigrantes, los que no tienen trabajo, los que vienen de fuera, los que están aquí y no tienen esperanza porque no tienen futuro. Y el Papa habla mucho de eso, pero también del tema de la guerra".