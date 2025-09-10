Òmnium acusa al TSJC de "volver a hacer política contra Catalunya" y su modelo de escuela

Archivo - El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha acusado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de "volver a hacer política contra Catalunya" y su modelo de escuela el día antes de la Diada.

"No podemos permitir que un tribunal politizado y anticatalanista desmonte un consenso parlamentario y social avalado durante décadas en nuestro país", han destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Por ello, exigen a las instituciones que no permitan "que la obsesión de un juez dinamite" la escuela catalana y avisan de que la sociedad catalana no se quedará de brazos cruzados.

Así, ven necesario preparar una respuesta judicial y movilizarse "para frenar esta ofensiva españolista contra Catalunya".

ANTICH

En otro apunte en X del presidente de Òmnium, Xavier Antich, avisa de que el catalán es la columna vertebral de Catalunya y de las escuelas: "Si tocan el corazón de país, el país debe responder con una sola voz".

"Ante el anticatalanismo judicial, mañana saldremos a la calle para reivindicar que las decisiones que afectan al país, y también el modelo de escuela, deben estar en las manos del pueblo de Catalunya y sus instituciones democráticas", ha añadido.