Òmnium cuelga una pancarta en el Aeropuerto del Prat, que la quita: 'In Spain protesting is terrorism'

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha desplegado este jueves una pancarta de unos 20 metros de ancho en el área de taxis de la zona de llegadas del Aeropuerto de Barcelona dirigiéndose a los visitantes y en la que asegura en inglés que "en España protestar es terrorismo", y que Aena ya ha retirado.

'Dear visitor, remember that in Spain protesting is terrorism. Behave yourself' ('Estimado visitante, recuerde que en España protestar es terrorismo. Pórtese bien'), reza la pancarta, que ya ha sido retirada por personal de Aena, informan fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Òmnium lo ha hecho después de que su dirigente Oleguer Serra revelase el miércoles que hace casi seis meses que vive en Suiza tras ser vinculado a 'Tsunami Democràtic', y el mismo día que el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez y el escritor y empresario Josep Campmajó han anunciado que están en Suiza por el mismo caso.