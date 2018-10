Òmnium pide al Gobierno que inste a Fiscalía a retirar la acusación a líderes soberanistas

Actualizado 16/08/2018 21:40:45 CET

Centenares de personas piden la libertad de Cuixart y Sànchez con un gran lazo amarillo

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha reclamado este jueves al Gobierno central que inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones que ha formulado contra los líderes independentistas investigados: "Es lo único que tendrían que hacer".

Lo ha dicho en un acto organizado en Barcelona junto a la ANC para recordar al su exlíder Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y en el que centenares de personas han reclamado su puesta en libertad recreando con pancartas un gran lazo amarillo.

Coincidiendo con la fiesta mayor de Gràcia, Òmnium y la ANC han organizado esta protesta en el barrio y han congregado a ciudadanos que han exhibido carteles con los lemas 'Ni prisión ni exilio, os queremos en casa' y 'República es libertad', y han clamado 'Libertad' y 'No estáis solos'.

Mauri ha llamado a continuar con las movilizaciones en la calle y "a seguir todavía con más intensidad" para convertir en multitudinaria la manifestación de la Diada del 11 de septiembre y las protestas que se prevén cuando se celebren los juicios a los líderes soberanistas.

Desde la plaza Vila de Gràcia, ha asegurado que los juicios mostrarán al mundo lo que considera las debilidades del Estado: "Tenemos que hacer que sean un espejo y por eso pedimos que os movilicéis".

Por parte de la ANC, el miembro del Secretariado Nacional de la entidad David Minoves ha insistido en su petición a la Fiscalía General del Estado y ha defendido que sin la libertad de los presos "no hay normalidad, no hay diálogo".

Y también han tenido un recuerdo para los miembros del anterior Govern --presidido por Carles Puigdemont-- que se encuentran en prisión y en el extranjero, así como para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, en Suiza.

CARTA DE JORDI CUIXART

Marcel Mauri ha leído durante el acto una carta de Cuixart --vecino de Gràcia-- en que lamenta haber pasado 10 meses en prisión y no poder acudir a la fiesta mayor, y en que ha agradece las muestras de apoyo que ha recibido desde el pasado otoño.

"Gracias por no desfallecer y por no perder nunca la sonrisa, por llenar las calles de vida, porque es esta la verdadera victoria y porque, aunque este año no os podré acompañar, nos tenemos los unos a los otros y estamos conjurados a no dejarnos a nadie por el camino", añade.

La protesta de este jueves se ha reproducido en varias localidades catalanas, como las barcelonesas Mataró y Canet de Mar, las tarraconenses El Vendrell y Valls, y las gerundenses L'Escala, Puigcerdà y Roses.