La ONCE dedica el cupón del próximo lunes al centenario del Park Güell y a su vocación inclusiva

La ONCE dedica el cupón del próximo lunes al centenario del Park Güell y por su vocación inclusiva
La ONCE dedica el cupón del próximo lunes al centenario del Park Güell y por su vocación inclusiva - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 18:11
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BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el cupón del próximo lunes 23 de noviembre al centenario del Park Güell como parque público de Barcelona y para poner en valor que es un parque "al servicio de la ciudadanía y con el compromiso de ofrecer una experiencia de visita cada vez más inclusiva".

El delegado de la ONCE en Catalunya, Enric Botí, ha entregado una reproducción de los 5 millones de cupones que se difundirán en todo el país a la directora del Park Güell, Carme Lanuza, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este lunes.

Botí ha afirmado que con el cupón rinden homenaje a un parque muy querido y reconocido en todo el mundo, a la vez que ven una oportunidad para reivindicar unos espacios patrimoniales "abiertos a todo el mundo para seguir avanzando hacia una experiencia de visita accesible e inclusiva".

Por su parte, Lanuza ha destacado que la iniciativa les ayuda a proyectar su dimensión social y ciudadana y los alienta a seguir trabajando para que personas con capacidades y necesidades diversas "puedan acercarse al patrimonio y disfrutarlo".

Finalmente, el consistorio ha añadido que la colaboración con la ONCE refuerza la voluntad de acercar el patrimonio de Antoni Gaudí al conjunto de la sociedad.

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