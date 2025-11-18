Onda Cero Catalunya celebrará este miércoles 35 años emitiendo programas en la calle

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero Catalunya celebra este miércoles su 35 aniversario con la emisión en la calle de los programas 'La Ciutat' con Miriam Franch; 'Notícies Migdia', con Gabriel Figueredo; 'La Brúixola', con Lola Surribas, y 'La Brúixola de Radioestadio', con Albert Arranz.

Así, quiere reforzar su compromiso con la proximidad, una de sus "señas de identidad", que ha mantenido desde su nacimiento, destaca la emisora en un comunicado de este martes.

Ha afirmado que, desde el primer día de emisión, defiende la información y el servicio público "para dinamizar los territorios, conectando el tejido socioeconómico con los ciudadanos a través de una comunicación emocional y efectiva".