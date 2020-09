OnrushW23FH, Yerse, Sita Murt, Lebor Gabala y Custo Barcelona centran el tercer día de 080

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La semana de la moda continúa con la 080 Barcelona Fashion, que presenta la tercera jornada de Fashion Show Films, en la que se han mostrado las propuestas de OnrushW23FH, Yerse, Sita Murt, Lebor Gabala y Custo Barcelona, ha informado este miércoles en un comunicado.

La firma OnrushW23FH ha sido la encargada de inaugurar la pasarela con la propuesta Almost There, basada en la idea de sociedad líquida del sociólogo Zygmunt Bauman, alrededor del concepto de celeridad que "induce a una autoexigencia y crea una realidad distorsionada por un objetivo intangible".

Yerse ha presentado la colección Herbarium, inspirada en las plantas terapéuticas con piezas de la colección confeccionadas con algodón orgánico, lino sostenible y viscosa EcoVero con un impacto ambiental mínimo para crear piezas frescas, fluidas y respetuosas con el planeta.

'Come as you are' es la propuesta para esta temporada de la firma Sita Murt, con una colección basada en tres cápsulas diferentes pero compatibles para iluminar "sin que se pierda su esencia".

La nueva colección presentada por Lebor Gabala se trata de un homenaje a las etnias y a sus tradiciones textiles en la producción de piezas con técnicas ancestrales.

Custo Barcelona ha cerrado la jornada con su escenografía juvenil y llena de luces y colores a través de su nueva colección 'Thank You, Next', diseñada para vestir en cualquier momento y basada en la comodidad y la funcionalidad mediante el uso de tejidos tecnológicos.