Open Arms cumple 10 años de misiones en el Mediterráneo: "No nos vamos a retirar"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Open Arms cumple este martes 10 años de la llegada de Òscar Camps y Gerard Casals a la isla de Lesbos (Grecia) y del inicio de sus misiones humanitarias en el Mediterrráneo, y Camps ha añadido que tras una década: "No nos vamos a retirar. Vamos a seguir en pie, dando la cara".

En declaraciones a los medios por este aniversario, Camps ha dicho que no son ingenuos y que, tras unos primeros años en los que fueron premiados por diversas instituciones, han pasado a ser "criminalizados" por hacer lo mismo que hacían al principio.

"Nos quieren pequeños. Nos quieren desunir, nos quieren con miedo, nos quieren fuera del mar, nos quieren hundir", ha afirmado Camps, quien ha recordado que ante ello siempre ha habido una sociedad civil que los ha sostenido.

"Sabemos que somos incómodos. Sabemos que nuestro barco molesta, molesta en todas partes. Estamos orgullosos de molestar", ha dicho Camps, añadiendo que no solo hay que rescatar sino también denunciar las vulneraciones.

Camps ha subrayado que para él "salvar una vida es lo más grande que puede hacer un ser humano por otro" y que para ello no hay que pedir permiso.

El fundador de Open Arms ha dicho que ha cambiado el discurso político respecto a ellos, con "una tercera fuerza" en España --en referencia a Vox-- que a base de mentiras y odio tiran adelante su campaña.

72.000 ASISTIDOS

El director de Operaciones de Open Arms, Gerard Canals, ha hecho un repaso a las misiones de las embarcaciones de la ONG en el Mediterráneo, y ha señalado que en ellas "se ha asistido y rescatado a prácticamente 72.000 personas".

"Nosotros siempre hemos hecho lo mismo, proteger a los que Europa deja la deriva. Lo que ha cambiado, en cambio, es la actitud de los estados que comparten con nosotros esta zona geográfica donde trabajamos", ha dicho Canals.

Ha recordado los inicios colaborando con Frontex, pero que a partir de 2017 "comenzó una deriva", con barcos de la organización inmovilizados por Italia, y ha afirmado que hoy Open Arms no está en el Mediterráneo Central porque se arriesga a una incautación.

Canals ha recordado cómo la organización, además de en el Mediterráneo, también se ha desplegado en Ucrania, en Gaza junto a World Central Kitchen --hasta que un bombardeo y la muerte de siete compañeros acabó con la operación-- o tras el terremoto de 2023 en Turquía y Siria, pero también en España con la pandemia de Covid-19 y la DANA de Valencia, reafirmando que "mientras allá una vida en peligro en el mar o en tierra" estará allí.

Open Arms celebrará un acto el 29 de septiembre en La Llotja de Mar de Barcelona que reunirá a personalidades de la cultura, el deporte y la investigación para "alzar la voz ahora más que nunca", y trabaja en un libro que reunirá fotografías y textos para una edición solidaria.