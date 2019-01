Open Arms pide una alianza de ciudades para demostrar a Sánchez que "se equivoca" al no dejarles zarpar

Publicado 21/01/2019 19:45:35 CET

Colau les entrega la Medalla al Mérito Cívico y afirma que colgará la pancarta 'Free Open Arms' en el Ayuntamiento

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezar una alianza de ciudades que se levante ante la situación injusta en el Mediterráneo para demostrar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está "equivocado" al no dejarles zarpar.

En su intervención al recibir la Medalla de Oro al Mérito Cívico, Camps ha pedido "un acto de desobediencia a las ciudades que atraiga a otras para demostrar a Sánchez que se equivoca", y ha recordado que su labor humanitaria es la respuesta popular a una inacción deliberada de los políticos.

"No entendemos la retención del barco que debería estar salvando vidas en el corredor más mortífero del planeta", ha dicho, y ha asegurado que Open Arms no es nadie para decidir qué hacer con las personas que rescatan, pero que no pueden permitir que miles de personas sigan muriendo en el mar.

En este sentido, ha insistido en que no les gusta estar rescatando personas, ni tampoco recibir premios: "Lo que queremos es que la administración haga lo que hacemos nosotros. Para ello, debemos convencer a la ciudadanía y dejar de estar sentados frente a la barbarie del Mediterráneo".

NO SEGUIR A SALVINI

Colau también ha pedido a Sánchez evitar que España siga las "políticas fascistas" del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, y permita zarpar el barco de Proactiva Open Arms: "Entiendo que la situación en Europa no es fácil y hay muchas presiones geopolíticas, pero hay un dilema moral y ético sobre la mesa".

"Open Arms tienen claras sus ideas y prioridades. Lo primero, la vida humana. Cuando estas frene al dilema la respuesta es fácil. O estas con los que salvan vidas o con los que no permiten muertes evitables", ha insistido Colau, que ha dicho que colgará una pancarta con el lema 'Free Open Arms' en la fachada del Ayuntamiento.

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha detallado que la entrega de la Medalla de Oro quiere reconocer el trabajo y los valores cívicos de la entidad, que el Ayuntamiento quiere "promover y fomentar" entre los ciudadanos, en un acto al que ha asistido el cantante catalán Joan Manuel Serrat.

Al acto de entrega también han asistido el coordinador de operaciones de la fundación, Gerard Canals, voluntarios y tripulantes de la misiones de Proactiva Open Arms, y el evento ha terminado con la interpretación del cantante Joan Dausà de la canción 'Com plora el mar', que se compuso en apoyo a la campaña 'Casa nostra, casa vostra'.