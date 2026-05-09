Open Arms prevé zarpar este martes hacia Cuba para ofrecer apoyo a un hospital pediátrico

Archivo - El fundador de Open Arms, Oscar Camps, ofrece declaraciones a los medios durante la presentación de la iniciativa ‘Rumbo a Cuba’, frente al Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director y fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha anunciado este sábado que Open Arms prevé zarpar "seguramente el martes" rumbo a Cuba en una misión que tiene como objetivo llevar equipamiento fotovoltaico para alimentar la Unidad de Cuidados del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en La Habana.

En declaraciones a los medios este sábado en la presentación de la misión en el Moll de la Fusta de Barcelona, junto con el actor Willy Toledo, Camps ha explicado que zarparán el martes si la meteorología lo permite con paradas previstas en Valencia, Málaga y Cádiz con el objetivo de llegar a Canarias a finales de este mes, donde evaluarán las condiciones meteorológicas del océano Atlántico.

"No es el mejor momento para cruzar el Atlántico, pero la situación nos requiere y lo vamos a hacer en cuanto sea posible, en cuanto podamos dar el salto", ha afirmado, y ha detallado que la tripulación será de unas 9 o 10 personas.

Camps ha criticado el "bloqueo que ya lleva seis décadas sufriendo el pueblo cubano" que, apunta, provoca situaciones como la del Hospital Juan Manuel Márquez, afectado por los cortes de luz, una situación que, señala, ha motivado esta misión.

"Por lo menos, si un neonato puede salvarse, para nosotros ya habrá valido la pena todo este esfuerzo. Cada vida importa, lo hemos visto en el Mediterráneo", ha añadido, y ha hecho un llamamiento a la sociedad civil a unirse a esta causa que, sostiene, no es política sino a favor de los derechos humanos.

TOLEDO

Por su parte, Toledo ha tachado de "bloqueo criminal" por parte de Estados Unidos la situación en Cuba y ha subrayado que esta misión forma parte de una campaña internacional en solidaridad con Cuba.

Además, ha asegurado que más de 96.000 personas están en lista de espera de operaciones no vitales debido a la falta de recursos y que hospitales y farmacias "apenas cuentan con un tercio de los medicamentos del cuadro básico".