Operarios siguen limpiando la plaza de Catalunya de Barcelona

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona, en Barcelona, Cataluña, España a 16 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona siguen con los trabajos de limpieza de la plaza Catalunya, después de que un dispositivo de la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra haya desalojado por sorpresa la acampada por la vivienda este lunes de madrugada.

Según ha podido comprobar Europa Press, los operarios trabajan para limpiar las pintadas en las marquesinas de autobús, en el suelo y monumentos de la plaza, mientras que la circulación del tráfico funciona con normalidad.

Por otra parte, en la plaza ya no quedaba ninguno de los acampados, aunque turistas y curiosos observaban los trabajos de limpieza del espacio, que sigue cerrado por la Guàrdia Urbana.

ACAMPADOS EN LA PLAYA

Más de 100 desalojados de la acampada se habían trasladado a la playa a dormir y, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, aún quedan unas 60 personas allí, ya que otros acampados han marchado del lugar.

Con todo, el dispositivo ha contado con 465 agentes urbanos, mossos y bomberos y ha supuesto el desalojo de 295 personas y 150 tiendas.