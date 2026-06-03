Operativo de Policía Nacional y Mossos contra el tráfico de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona)

Una agente de la Polícia Naciona y otro de los Mossos d'Esquadra durante el operativo - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional llevan a cabo este miércoles un operativo policial contra una red dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona).

Prevén una quincena de entradas y registros, informan los Mossos en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Se han desplegado más de 300 efectivos entre los dos cuerpos policiales.