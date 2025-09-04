Operativo policial en Mataró (Barcelona) contra un grupo criminal que vendía móviles robados

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo que llega a los 620 agentes desde hoy hasta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha este jueves por la mañana un operativo contra la venta ilícita de móviles robados en Mataró (Barcelona), donde han realizado entradas y registros para desmantelar un grupo criminal dedicado a la receptación de terminales sustraidos en España y Europa.

En varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press, la policía catalana ha explicado que esta investigación se enmarca en el 'Pla Kanpai', que actúa sobre entramados criminales que controlan el mercado ilícito de móviles.

El objetivo de este operativo es evitar que los ladrones puedan "colocar de manera ágil y rápida el material sustraido", y este llega un mes después de la investigación del Cas Baltis que supuso la desarticulación de diferentes facciones criminales que controlaban diferentes puntos de receptación en Barcelona.